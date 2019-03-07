"Мне больно ходить". Кокорин признался, что у него проблемы с коленом

Футболист "Зенита" Александр Кокорин принял в "Бутырке" членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Представители организации проверили информацию о проблемах игрока со здоровьем.

Кокорин в СИЗО не проходит необходимые процедуры по восстановлению в связи с травмой крестообразной связки колена. Из-за этого ему назначили электрофорез прямо в "Бутырке".

- Пришел доктор и сказал: будем лечить, - приводят "Известия" слова Кокорина. - После двух-трех сеансов случился ожог. Сейчас это просто две болячки, намазанные зеленкой. Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть еще более серьезные проблемы, в СМИ почему-то не говорят.

Футболист подтвердил информацию о том, что не посещает спортзал. По его словам, все свободное время уходит на то, чтобы прочитать материалы своего дела. Кокорин надеется, что получит помощь от врачей "Зенита".

- Жду врачей "Зенита". Меня все так же беспокоит колено. Больно ходить, - заявил Кокорин.