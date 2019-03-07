Очередная шайба Овечкина из "офиса" помогла победить "Вашингтону"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сегодня ночью в очередной раз принес пользу своей команде. Он забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии".
Российский форвард во втором периоде забил гол со своей любимой точки - из "офиса" (так в НХЛ называют круг для вбрасывания). Также в этой игре он сделал результативную передачу. Овечкин помог забросить Тому Уилсону.
"Кэпиталз" одержали победу со счетом 5:3. Команда одержала пятую победу подряд. "Вашигтон" лидирует в Столичном дивизионе за месяц до завершения "регулярки".
Овечкин идет первым в снайперской гонке НХЛ. Шайба, заброшенная сегодня, стала для него 46-й в сезоне. Ближайшего конкурента - Леона Драйзайтля из "Эдмонтона" - россиянин опережает на пять голов.
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