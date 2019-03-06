Рэпер ST1M и Алиса Вокс записали песню о российском футболе на мотив саунд-трека из "Полицейского с Рублевки". Видео

Рэпер ST1M совместно с экс-солисткой "Ленинграда" Алисой Вокс выпустили трек, посвященный чемпионату России по футболу. Слова песни положены на мелодию саунд-трека "Володя невиновен" из сериала "Полицейский с Рублевки".



ST1M & Алиса Вокс - РПЛ

"Вливайся в армию болел, включай родную РПЛ. Здесь будет все, что ты хотел, встречай родную РПЛ", — такой припев исполняет Алиса Вокс. Сам ST1M в каждом из куплетов рассказывает о ведущих клубах чемпионата России — "Зените", "Краснодаре", ЦСКА, "Локомотиве", "Спартаке" и "Ростове". Также он призывает болельщиков смотреть российский футбол вместо чемпионатов европейских чемпионатов.

Песня была записана к старту весенней части чемпионата России. 1 марта состоялись первые матчи 18-го тура. Лидирует в турнире "Зенит", который опережает "Краснодар" на 3 очка.

В сериале "Полицейский с Рублевки" песню совместно со St1m исполняет сестра главного героя Гриши Измайлова, которую играет актриса Александра Бортич. Ника и рэпер пытаются оправдать полицейского Володю Яковлева, которого по ошибке обвинили в некрофилии.

Источник фото: Википедия

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