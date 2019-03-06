Биатлонистка Васильева, пропустившая три допинг-теста, не поедет на чемпионат мира

Российская биатлонистка Маргарита Васильева лишилась шансов на поездку на чемпионат мира по биатлону. Об этом заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. Решение по спортсменке будет принято до 12 марта, сообщает РИА Новости.

Васильева пропустила 3 допинг-теста за последние 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил. Сама спортсменка заявила, что просто не смогла правильно заполнить систему АДАМС. Это электронный антидопинговый реестр, в который атлеты обязаны заносить все свои передвижения даже во внесоревновательный период.

Россиянка в объяснительной записке Международному союзу биатлонистов (IBU) сообщила, что запуталась в часовых поясах, когда находилась на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Кроме того, она заявила, что перепутала время, когда спешила на лекцию в институт.

Доводы Васильевой не приняла независимая антидопинговая комиссия (ITA). Эта организация рассмотрела дело россиянки и дала свои рекомендации для IBU. 27-летняя биатлонистка может подать апелляцию, после рассмотрения которой IBU вынесет свой окончательный вердикт. Васильевой грозит дисквалификация на срок от года до 2-х лет.

Источник фото: instagram.com

Читайте также:

Российские биатлонисты заняли весь пьедестал на Универсиаде

Австрия начала следствие в отношении российских биатлонистов

Российские биатлонистки подадут в суд на Родченкова