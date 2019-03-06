Красноярский болельщик продал клюшку, которую отобрал у канадского хоккеиста

Болельщик из Красноярска неплохо заработал на продаже клюшки, которую он отобрал у хоккеиста сборной Канады на Универсиаде-2019. Фанат получил 50 тысяч рублей за сувенир, который выставил на открытые торги в интернете.

«Клюшку мне подарил канадский хоккеист после игры. Продаю за ненадобностью. Цена символическая. Это не только сувенир со студенческих игр, но и хороший спортивный инвентарь. В отличном состоянии», - написал болельщик в объявлении.

Клюшка досталась красноярцу бесплатно. После матча Канада - Великобритания (12:0) на Универсиаде-2019 один из североамериканских хоккеистов подошел к трибунам, чтобы отпраздновать победу. Он поприветствовал болельщиков, подняв клюшку вверх. Неожиданно для хоккеиста один из фанатов вырвал снаряд у него из рук.

Начальная цена лота на торгах составила 20 тысяч рублей. Но нашелся покупатель, который сразу предложил 50 тысяч, после чего аукцион был закрыт.

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