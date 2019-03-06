"50 – крутое число". Овечкин поставил цель на этот сезон НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин хочет в этом сезоне достичь отметки в 50 голов в НХЛ. Хоккеисту нравится это число.

- Приятно, что у меня есть возможность достичь такой отметки, - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина. - К сожалению, в прошлом сезоне это не получилось. Но сейчас почему бы и нет, 50 - это крутое число.

Овечкин на данный момент забросил 45 шайб. Россиянин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. Результата в 50 и более шайб за сезон форвард достигал 7 раз. Его лучший показатель - 65 шайб в сезоне-2007/08.

Источник фото: nhl.com.

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