Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринте на Универсиаде

Биатлонисты сборной России великолепно выступили в спринте на Универсиаде-2019 в Красноярске. Они заняли весь пьедестал почета в 10-километровой гонке.

Золото завоевал Эдуард Латыпов с результатом 25 минут 1,2 секунды и двумя штрафными кругами. Серебряная медаль на счету Дмитрия Иванова, который отстал на 8,7 секунды и закрыл все мишени. Третьим стал Никита Поршнев с отставанием 10,3 секунды и 1 штрафным кругом.

Россия уверенно лидирует в медальном зачете Универсиады. На счету команды 49 медалей - 14 золотых, 18 серебряных и 17 бронзовых.

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