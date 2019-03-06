Кучеров повторил рекорд великого канадца "Тампы"

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» сделал две результативные передачи. Его команда одержала победу со счетом 5:2, которая стала для «Лайтнинг» десятой подряд.
Россиянин достиг отметки в 108 очков в этом сезоне. На его счету 31 шайба и 77 результативных передач. Кучеров повторил рекорд «Тампы-Бэй» по количеству очков в одном сезоне. Рекорд «Лайтнинг» ранее принадлежал канадцу Венсану Лекавалье. Форвард выступал за «Молний» на протяжении 15 лет, а в 2004 году стал обладателем Кубка Стэнли.
Кучеров играет в «Тампе» с 2013 года. Он второй сезон подряд набирает как минимум 100 очков.
Источник фото: nhl.com
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