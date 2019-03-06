"Аякс" сокрушил "Реал" в Мадриде и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Голландский «Аякс» сенсационно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Амстердамцы, которые были аутсайдерами в паре с «Реалом», в ответной игре 1/8 финала разгромили мадридцев на их поле. Матч завершился со счетом 4:1.
«Аякс» к концу первого тайма заработал преимущество в два мяча - по голу забили полузащитник Хаким Зиеш и нападающий Давид Нереш. Гостям этого было достаточно, чтобы выйти в следующий раунд турнира - в первой игре они уступили со счетом 1:2. Но «Аякс» на этом не остановился и на 62-й минуте сербский хавбек Душан Тадич довел счет до разгромного.
«Реал» отыграл один мяч усилиями нападающего Марко Асенсио, но полузащитник Лассе Шоне забил еще один мяч и установил окончательный счет. Мадридцы впервые за девять сезонов не смогли выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. За восемь лет команда четыре раза выиграла трофей и четырежды доходила до полуфинала.
Лига чемпионов
1/8 финала, ответный матч
«Реал» (Испания) - «Аякс» (Голландия) - 1:4 (0:2)
Голы: 0:1 - Зиеш, 7. 0:2 - Нереш, 18. 0:3 - Тадич, 62. 1:3 - Асенсио, 70. 1:4 - Шоне, 72.
Первый матч - 2:1.
Вторым четвертьфиналистом Лиги чемпионов стал лондонский «Тоттенхэм». В ответной игре «шпоры» на выезде обыграли дортмундскую «Боруссию» - 1:0. Единственный мяч забил нападающий Харри Кейн. В первой игре англичане победили со счетом 3:0.
Лига чемпионов
1/8 финала, ответный матч
«Боруссия» (Германия) - «Тоттенхэм» (Англия) - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Кейн, 49.
Первый матч - 0:3.
Источник фото: uefa.com
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