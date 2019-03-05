У Кокорина в СИЗО онемела нога

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который находится в московском СИЗО-2, испытывает проблемы с ногой. У футболиста ожог ноги после процедуры электрофореза. Адвокат футболиста Андрей Ромашов в суде хочет потребовать допуска врачей к спортсмену, сообщает "Спорт-Экспресс".
По словам Ромашова, у Кокорина онемела нога в том месте, где ему делали операцию. В прошлом году игрок получил разрыв крестообразной связки колена, из-за чего пропустил чемпионат мира-2018. Защита спортсмена считает, что онемение наступило из-за того, что Кокорин не завершил необходимые процедуры по восстановлению после повреждения. Адвокат на этом основании намерен требовать изменить меру пресечения.
Кокорин 8 октября вместе с футболистом Павлом Мамаевым, своим братом Кириллом и другом Александром Протасовицким стал участником двух драк в Москве. В результате инцидентов пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак. Также компания избила водителя Виталия Соловчука, работающего на Первом канале. Суд арестовал футболистов на два месяца, после чего срок нахождения в СИЗО был продлен дважды — до 8 апреля.
Источник фото: fczenit.ru
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