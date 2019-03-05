Красноярский болельщик выхватил клюшку у канадского хоккеиста и унес с собой

В Красноярске болельщик выхватил клюшку у хоккеиста и унес ее с собой. Инцидент произошел по окончанию матча между сборными Канады и Великобритании в рамках зимней Универсиады-2019. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Уходя со льда мимо зрительских трибун, игроки сборной Канады решили поприветствовать болельщиков с помощью поднятой клюшки. В этот момент один из фанатов с легкостью выхватил клюшку у одного из хоккеистов и быстро покинул трибуны. "Все, включая волонтеров и охрану, и хоккеиста с поднятой рукой, стояли с открытыми ртами и смотрели, некоторые аплодировали", - пишет один из очевидцев.

В организационном комитете Универсиады отметили, что речь, скорее всего, идет о недопонимании между хоккеистом и болельщиком. "Канадский хоккеист отбивает зрителю приветствие, но в этой же руке у него клюшка, что болельщик воспринял по-своему. Мы понимаем накал страстей и высокий интерес к данному виду спорта, поэтому все участники инцидента отнеслись к ситуации с юмором", - заявили организаторы.

Представители оргкомитета попросили болельщиков относится к спортсменам уважительно и не отбирать у них предметы экипировки и спортивные снаряды, поскольку "право дарить что-то или нет остается на усмотрение спортсмена".

Матч между сборными Канады и Великобритании в рамках хоккейного турнира Универсиады завершился со счетом 12:0 в пользу канадцев.

Международные студенческие игры завершатся в Красноярске 12 марта.

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