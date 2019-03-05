Красноярский болельщик выхватил клюшку у канадского хоккеиста и унес с собой

В Красноярске болельщик выхватил клюшку у хоккеиста и унес ее с собой. Инцидент произошел по окончанию матча между сборными Канады и Великобритании в рамках зимней Универсиады-2019. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Уходя со льда мимо зрительских трибун, игроки сборной Канады решили поприветствовать болельщиков с помощью поднятой клюшки. В этот момент один из фанатов с легкостью выхватил клюшку у одного из хоккеистов и быстро покинул трибуны. "Все, включая волонтеров и охрану, и хоккеиста с поднятой рукой, стояли с открытыми ртами и смотрели, некоторые аплодировали", - пишет один из очевидцев.
В организационном комитете Универсиады отметили, что речь, скорее всего, идет о недопонимании между хоккеистом и болельщиком. "Канадский хоккеист отбивает зрителю приветствие, но в этой же руке у него клюшка, что болельщик воспринял по-своему. Мы понимаем накал страстей и высокий интерес к данному виду спорта, поэтому все участники инцидента отнеслись к ситуации с юмором", - заявили организаторы.
Представители оргкомитета попросили болельщиков относится к спортсменам уважительно и не отбирать у них предметы экипировки и спортивные снаряды, поскольку "право дарить что-то или нет остается на усмотрение спортсмена".
Матч между сборными Канады и Великобритании в рамках хоккейного турнира Универсиады завершился со счетом 12:0 в пользу канадцев.
Международные студенческие игры завершатся в Красноярске 12 марта.
Читайте также: "Праздновал, будто выпустили из тюрьмы": канадский хоккеист о жизни в России
На унижающего учеников директора школы в колымском селе завели уголовное дело
Лукашенко выступил за налаживание отношений со странами НАТО
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Владимир Познер считает, что бедность россиян связана с отставанием России в производительности труда. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
Дмитрий Медведев обозначил возможность непризнания Россией легитимности выборов на Украине. Чем это грозит обеим странам?