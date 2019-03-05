Ракицкий после перехода в "Зенит" лишился места в сборной Украины

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко назвал футболистов, которых планирует использовать во время отборочных матчей Евро-2020 в марте. В списке 26 игроков, среди которых не оказалось защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого.
До перехода в клуб из Санкт-Петербурга занимал место в основе украинской сборной. В составе национальной команды защитник провел 54 матча, в которых забил 5 мячей.
Ранее Ракицкий 13 лет провел в составе донецкого "Шахтера". В январе он подписал контракт с «Зенитом» и уже успел провести 3 игры за питерскую команду. На Украине игрок подвергся критике со стороны болельщиков и специалистов за то, что перешел в российский клуб.
В 2017 году в схожей ситуации оказался тренер "Зенита" Анатолий Тимощук. После завершения карьеры игрока он вошел в состав исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ), но вскоре был исключен. Произошло это после того, как Тимощук принял решение стать ассистентом румынского тренера Мирчи Луческу в питерском клубе.
Источник фото: Football.ua
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