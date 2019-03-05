Еще один эстонский лыжник признался в применении допинга

33-летний эстонский лыжник Алго Кярп признался в применении кровяного допинга. В интервью эстонскому Õhtuleht он заявил, что пользовался услугами немецкого врача Марка Шмидта, контакты которого ему дал тренер сборной Мати Алавера. По словам лыжника, он решил во всем сознаться, потому что не смог бы жить с такой правдой.

Кровяной допинг используется атлетами для того, чтобы повысить уровень гемоглобина и кислорода непосредственно перед стартами, что способствует повышению выносливости. За несколько недель до этого производится забор нескольких порций крови, а в день соревнований кровь обратно вливается спортсмену. Такой вид допинга запрещен Международным олимпийским комитетом (МОК) в 1987 году.

Кярп выступает на этапах Кубка мира с 2006 года. Его лучшее достижение в карьере — 17-е место в 50-километровом марафоне на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В этом сезоне эстонец пропустил все этапы Кубка мира и чемпионат мира по лыжным гонкам в австрийском Зефельде.

На прошлой неделе на чемпионате мира в Зефельде разгорелся допинговый скандал. Полиция задержала пятерых лыжников по подозрению в употреблении допинга. Среди них были два эстонца — Андрес Веерпалу и Карел Таммьярв. Во время задержания один из лыжников — австриец Макс Хауке — делал переливание крови, которое позволяет получить преимущество перед другими спортсменами в гонке.

Источник фото: Õhtuleht

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