СМИ: футболист Кержаков должен экс-супруге более 13 млн рублей алиментов

Известный футболист Александр Кержаков оказался в эпицентре новой скандальной ситуации.

Имя спортсмена оказалось в базе судебных приставов, где он числится как злостный неплательщик алиментов. По информации сайта службы, его задолженность составляет 13 478 424 рубля, сообщает moneytimes.ru.

Отмечается, что соглашение об уплате алиментов супруги заключили в 2011 году. Это значит, что с того периода футболист не переводил деньги своей первой супруге Марии Головой на содержание их общей дочери Дарьи. Девочка родилась в 2005 году, а после развода родителей в 2010 году осталась жить у матери.

В телефонном разговоре с представителями одного из порталов в Сети Голова отказалась комментировать эту тему. Но она сообщила, что бывший муж исправно выплачивает ей алименты.

Но, как подчеркивает издание 7days. ru, эта сумма откуда-то взялась, и, может быть, эта ситуация схожа с той, в которой недавно оказался Дмитрий Тарасов. Осенью прошлого года его экс-супруга, воспитывающая их общего ребенка, обратилась в суд. По ее словам, алименты, которые Тарасов выплачивает их общей дочери, не подвергались индексации уже шесть лет. Она потребовала выплатить ей дополнительно 15 миллионов рублей, накопившихся за эти годы. В 2012 году размер алиментов составлял около 200 тысяч рублей в месяц.

Фото: nevasport.ru

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