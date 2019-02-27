В Австрии по делу о допинге задержали спортсменов из Эстонии и Казахстана

В австрийском городе Зефельд полицейские из Австрии и Германии задержали нескольких иностранных спортсменов.

Соответствующее заявление в своем аккаунте в социальной сети Twitter сделал австрийский журналист.

По словам работника средств массовой информации, задержанные стражами правопорядка являются гражданами Эстонии, Казахстана и Австрии. В данный момент полицейские проверяют их на употребление запрещенных в спорте веществ. Известно, что все задержанные являются лыжными двоеборцами — в австрийском городе Зефельд сейчас проходят международные соревнования по лыжным видам спорта.

Команда лыжников из России же заявила, что к ним с обысками никто не приходил. Более того, российские спортсмены ничего не слышали о задержании их коллег из Эстонии, Казахстана и Австрии.

Отметим, что в том случае, если вина задержанных подтвердится, их ждет серьезное наказание. Дело в том, что в современной Австрии употребление допинга является уголовно наказуемым преступлением.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что советский биатлонист и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал отстранить спортсменов из Российской Федерации от участия в каких-либо международных турнирах. Россия, заявил он, опозорилась.

Фото: pixabay.com.

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