Новый президент РФС: сборная должна войти в топ-10 ФИФА

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков, избранный 22 февраля на пост президента Российского футбольного союза (РФС), заявил о необходимости повышения позиции российской сборной в рейтинге ФИФА.

— Мы должны стремиться войти в первую десятку, и это нам по силам. Но это возможно лишь в случае серьезных улучшений по всем направлениям, — подчеркнул Дюков, выступая на внеочередной конференции РФС в Москве.

Сейчас Россия занимает лишь 50-ю строчку в рейтинге.

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец поддержала программу нового президента союза и обещала помочь в ее выполнении.

— Я понимаю, что задача войти в десятку лучших сборных рейтинга нам по силам, для этого нужно сконцентрироваться на развитии детско-юношеского футбола, организации поддержки тренерам, — сказала Ольга Голодец во время пресс-подхода.

До избрания президентом РФС Дюков занимал должность председателя совета директоров петербургского "Зенита". На конференции 22 февраля он заявил об уходе с этой должности.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по мнению Александра Дюкова, в высоких ценах на нефть не заинтересованы ни ее потребители, ни ее производители.

Источник фото: government. ru

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