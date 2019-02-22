Новый президент РФС: сборная должна войти в топ-10 ФИФА.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков, избранный 22 февраля на пост президента Российского футбольного союза (РФС), заявил о необходимости повышения позиции российской сборной в рейтинге ФИФА.
— Мы должны стремиться войти в первую десятку, и это нам по силам. Но это возможно лишь в случае серьезных улучшений по всем направлениям, — подчеркнул Дюков, выступая на внеочередной конференции РФС в Москве.
Сейчас Россия занимает лишь 50-ю строчку в рейтинге.
Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец поддержала программу нового президента союза и обещала помочь в ее выполнении.
— Я понимаю, что задача войти в десятку лучших сборных рейтинга нам по силам, для этого нужно сконцентрироваться на развитии детско-юношеского футбола, организации поддержки тренерам, — сказала Ольга Голодец во время пресс-подхода.
До избрания президентом РФС Дюков занимал должность председателя совета директоров петербургского "Зенита". На конференции 22 февраля он заявил об уходе с этой должности.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по мнению Александра Дюкова, в высоких ценах на нефть не заинтересованы ни ее потребители, ни ее производители.
Источник фото: government. ru
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