Горячая ванна поможет поддержать физическую форму

Ученые заявили, что горячая ванна, как и физкультура, повышает общий тонус организма, укрепляет мышцы, а также нормализует уровень глюкозы в крови, сообщает Pora.ru.
В исследованиях приняли участие мужчины, имеющие избыточную массу тела и ограниченные физические возможности. Сначала испытуемые четверть часа сидели в комнате, в которой воздух был прогрет до 27 градусов. Затем некоторые участники эксперимента в течение часа принимали 39-градусную ванну, погружаясь в воду по шею. В горячей воде, как позже выяснилось, увеличилась концентрация в крови интерлейкина-6, цитокина с противовоспалительными свойствами. Другой выявленный эффект горячей ванны - повышение выработки оксида азота. Это соединение расслабляет стенки сосудов и снижает артериальное давление. У мужчин за несколько недель эксперимента, как отметили ученые, произошло снижение уровня инсулина и глюкозы натощак. Помимо этого, признаки хронического воспаления уменьшились в различных участках тела.
Эксперты установили, приняв во внимание показатели анализов, что эффект горячей ванны вполне можно сравнить с эффектом, получаемым от выполнения физических упражнений.
Ученые рекомендуют людям, не имеющим противопоказаний, но с вынужденной малоподвижностью, принимать горячую ванну для поддержания физической формы.
Фото: МедикФорум
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