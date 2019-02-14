Олимпийский комитет обязал уличенных в допинге спортсменов возвращать свои награды

Олимпийский комитет России (ОКР) обязал всех спортсменов, результаты которых с февраля 2019 года будут аннулированы, возвращать полученные награды, об этом сообщает агенство ТАСС со ссылкой на слова главы юридического отдела комитета Александры Бриллиантовой. Соответствующие поправки уже включены в кодекс обязательства российских олимпийцев.

Согласно утвержденному ОКР положению, отныне спортсмены, совершившие антидопинговые нарушения, должны добровольно передать комитету "медали, дипломы, грамоты, значки участника и иную наградную атрибутику в срок не превышающий 10 дней с момента получения соответствующего требования".

Юрист комитета заметила, что обязательства члены олимпийской команды России являются своеобразным гражданским кодексом, поэтому, если спортсмен откажется возвращать свои награды, то ОКР имеет полное право обратиться в суд и добиться выполнения требования уже судебным путем.

Отмечается, что введение этой меры было обусловлено отсутствием до настоящего времени способов воздействия на спортсменов, пойманных на допинге и отказывающихся возвращать свои олимпийские награды, хотя это обязательное требование Международного олимпийского комитета.

Последнюю награду в Олимпийский комитет России вернула в декабре прошлого года легкоатлетка Антонина Кривошапка, уточнила Бриллиантова, однако этот поступок скорее исключение, чем правило. Свои награды в ОКР должны вернуть еще 24 российских олимпийца.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что спортивный арбитражный суд в Лозанне принял положительное решение в отношении апелляций 28 из 39 российских спортсменов, которым грозило пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

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