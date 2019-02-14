IAAF объявит олимпийскую чемпионку мужчиной

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) считает чемпионку Олимпиад 2012 и 2016 годов по бегу на 800 метров Кастер Семеню мужчиной. Об этом сообщает The Times.

Ранее спортсменке из ЮАР уже предъявлялись такие подозрения из-за ее низкого голоса и телосложения. В 2009 году она прошла специальное обследование, которое подтвердило наличие у женщины мужских половых признаков, из-за чего ее пытались лишить золотой медали чемпионата мира.

Причиной нового спора с IAAF стало недавно вступившее в силу правило ассоциации, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона обязаны искусственно понижать его, чтобы не быть дисквалифицированными. Получив предписание пройти гормональную терапию или, если потребуется, хирургическую операцию, Семеня отказалась его выполнять и обратилась в суд.

Сейчас легкоатлетке грозят не допустить к участию в Олимпиаде 2020 года. Чиновники из ассоциации считают, что быстрее всех преодолевать дистанцию в 800 метров ей позволяют именно мужские половые гормоны.

Кастер Семеня состоит в официальном браке с девушкой.

Ранее «Правда.Ру» сообщала, что в 2012 году Семене удалось доказать свое право участвовать в Олимпийских играх в Лондоне, а год спустя Национальный олимпийский комитет ЮАР исключил из своего состава Федерацию легкой атлетики, членом которой являлась Семеня.

Источник фото: Wikimedia.org

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