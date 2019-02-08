УЕФА внедряет в Европе систему видеопомощи судьям

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) везде внедряет системы видеопомощи арбитрам (VAR), в том числе в России.

Об этом рассказал член совета Международной федерации футбола (ФИФА), глава оргкомитета российский части чемпионата Европы Алексей Сорокин после заседания исполкома УЕФА в Риме, пишет Yoki.ru.

Свое особое внимание, как прозвучало на заседании исполкома, УЕФА будет обращать внедрению VAR в Европе. В России в том числе - и это было подчеркнуто.

Впервые тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено в 2016 году. Сегодня система VAR применяется в чемпионатах Италии, Германии и Испании. В 2017 году ее использовали на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России.

В ходе матча, когда возникают очень спорные вопросы, арбитр может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод, также главный арбитр может и сам посмотреть повтор.

Фото: sportsdaily.ru

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