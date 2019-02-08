Футболист Денис Глушаков будет выплачивать бывшей супруге по 70 млн рублей в год

Футболист Денис Глушаков на днях официально оформил развод с супругой Дарьей.

История разрыва отношений звезды ФК "Спартак" стала одним из самых громких и обсуждаемых скандалов ушедшего года, сообщает moneytimes.ru.

Известно, что осенью 2018 года Дарья уличила супруга в измене. Вскоре она подала заявление на развод, который сопровождался публичными ссорами с Глушаковым. Так, Дарья разместила в интернете видео, где футболист проводит время с другой. В ответ на это Глушаков начал угрожать жене и подал на нее в суд с целью взыскать алименты в размере 80 тысяч рублей. Отмечается, что в тот период Дарья ожидала ребенка.

В итоге, суд постановил, что выплачивать алименты будет не Дарья, а Денис Глушаков. Как пояснил адвокат жены футболиста, Сергей Жорин, спортсмен должен будет отдавать бывшей супруге 1/3 часть своих доходов, плюс 100 тысяч рублей лично ей.

Точные суммы заработков футболиста не раскрываются. Но в начале судебных разбирательств Жорин отмечал, что зарплата Глушакова в клубе равняется 17 миллионам рублей, то есть его заработок в год составляет 204 миллиона рублей. И это без учета съемок футболиста в рекламе и других видов заработка.

Фото: cosmo.ru

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