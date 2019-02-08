Футболист Денис Глушаков будет выплачивать бывшей супруге по 70 млн рублей в год

Футболист Денис Глушаков на днях официально оформил развод с супругой Дарьей.
История разрыва отношений звезды ФК "Спартак" стала одним из самых громких и обсуждаемых скандалов ушедшего года, сообщает moneytimes.ru.
Известно, что осенью 2018 года Дарья уличила супруга в измене. Вскоре она подала заявление на развод, который сопровождался публичными ссорами с Глушаковым. Так, Дарья разместила в интернете видео, где футболист проводит время с другой. В ответ на это Глушаков начал угрожать жене и подал на нее в суд с целью взыскать алименты в размере 80 тысяч рублей. Отмечается, что в тот период Дарья ожидала ребенка.
В итоге, суд постановил, что выплачивать алименты будет не Дарья, а Денис Глушаков. Как пояснил адвокат жены футболиста, Сергей Жорин, спортсмен должен будет отдавать бывшей супруге 1/3 часть своих доходов, плюс 100 тысяч рублей лично ей.
Точные суммы заработков футболиста не раскрываются. Но в начале судебных разбирательств Жорин отмечал, что зарплата Глушакова в клубе равняется 17 миллионам рублей, то есть его заработок в год составляет 204 миллиона рублей. И это без учета съемок футболиста в рекламе и других видов заработка.
Фото: cosmo.ru
Еще по теме:
McDonald's планирует увеличить объемы инвестиций в Россию на 40%
Звезда «Стиляг» жила в Израиле на 50 долларов в день
Билайн будет зарабатывать на бензине и кофе
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".
Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".
Ни танки, ни корабли, ни самолеты, указывают немецкие средства массовой информации, к войне не готовы.
Генеральная прокуратура Украины начала расследование высказываний оппозиционного политика Виктора Медведчука.