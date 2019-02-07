Команда Мамаева сыграет матч против ФСИН в день Святого Валентина

Футболист Павел Мамаев, полузащитник профессионального российского клуба "Краснодар" и сборной России, находящийся в данный момент в следственном изоляторе "Бутырки", все-таки сыграет в футбол.
Об этом общественности сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Так, согласно предоставленной информации, Павел Мамаев и другие заключенные следственного изолятора "Бутырка" проведут футбольный матч против своих надзирателей 14 февраля.
Примечательно, что День всех влюбленных в качестве даты проведения футбольного матча предложил выбрать именно Павел Мамаев. Таким образом российский спортсмен захотел поздравить всех представительниц слабого пола с этим торжеством.
Примечательно, что грядущий футбольный матч в "Бутырке" планируют записать на видео и не исключают, что один из спортивных телеканалов покажет его своем эфире. Какой именно телевизионный канал заинтересован включить в свою сетку вещания футбольный матч между заключенными и их надзирателями, не уточняется.
Ранее "Правда.Ру" подробно писала о том, почему Павел Мамаев и его товарищ Александр Кокорин оказались за решеткой. Так, в самом центре Москвы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, горе-футболисты стали зачинщиками массовой драки. Из потасовки спортсмены вышли победителями, нанеся своим оппонентам тяжелые телесные травмы.
Фото: vk. com/ ФК "Краснодар"
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