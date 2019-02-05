Упавший на льду футбольный тренер из Португалии похвалил российский хоккей

Легендарный футбольный тренер из Португалии похвалил российский хоккей
Не обошлось и без курьезов — выполнявший стартовое вбрасывания матча, Жозе Моуринью не совладал с равновесием и упал на лед.
Португалец Жозе Моуринью, легендарный футбольный тренер, посетил хоккейный матч между "Авангардом" из Омской области и "СКА" из Санкт-Петербурга.
Зрелищем Моуринью, отметим, остался доволен. По словам специалиста, это был его второй в жизни поход на хоккейный матч. Первый раз, признался Жозе Моуринью, он был на хоккее в Нью-Йорке. Матчем Континентальной хоккейной лиги футбольный тренер оказался доволен, заявив, что почерпнул для себя много нового и интересного.
Не обошлось и без курьезов. Так, Жозе Моуринью выпала честь выполнить стартовое вбрасывание в матче. Привыкший больше к траве, а не хоккейному льду, тренер не совладал с равновесием и приземлился на пятую точку. Защитник "Авангарда" Евгений Медведев и нападающий "СКА" Павел Дацюк, участвующие в символическом стартовом вбрасывании, тут же поспешили на помощь португальцу.
Отметим, что Жозе Моуринью за свою тренерскую карьеру поработал с такими знаменитыми и титулованными футбольными клубами, как "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Бенфика", "Порту" и "Челси".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Жозе Моуринью покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед". С английским клубом он выиграл Лигу Европы, серебряные медали Английской Премьер-лиги, а также Кубок лиги и Суперкубок Англии.
Фото: официальная страница хоккейного клуба "Авангард"
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