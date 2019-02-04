СМИ: Нурмагомедов устроит Макгрегору уличный бой-реванш

4 февраля издание TMZ сообщило о том, что располагает информацией относительно матча-реванша между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Издание приводит слова менеджера Нурмагомедова, который ссылается на то, что Макгрегор снова не сможет держать язык за зубами, поэтому Нурмагомедову придется еще раз показать кто главный в октагоне.

"Противостояние Нурмагомедова и Макгрегора еще не окончено. Макгрегор вновь начинает раскрывать свой рот. Поэтому повторный бой обязательно состоится. Место и время не имеют значения, на улице, парковке, где угодно", - сказал менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о бое Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, после которого российского бойца дисквалифицировали и лишили чемпионского пояса.

Фото: ufc.com/ Josh Hedges/Zuffa LLC

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