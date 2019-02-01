Спортивный арбитраж признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил

1 февраля Лозаннский арбитражный спортивный суд вынес обвинительный приговор двенадцати российским легкоатлетам, так как обвинение смогло доказать нарушение антидопинговых норм.

В связи с решением суда, золотой призер Олимпиады-2012 Иван Ухов и бронзовый призер Олимпиады-2012 Светлана Школина лишаются заработанных наград. Также суд отстранил осужденных атлетов от участия в соревнованиях.

Помимо Ухова и Школиной в списке обвиненных присутствуют: Гульфия Агафонова, Люкман Адамс, Мария Беспалова, Вера Ганеева, Татьяна Лысенко-Белобородова, Екатерина Галицкая, Иван Юшков, Юлия Кондакова, Татьяна Фирова и Анна Булгакова.

У легкоатлетов есть 21 день на то, чтобы обжаловать решение суда.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала, как немецкие футболисты раскритиковали сборную России по итогам Чемпионата мира по футболу-2018, и обвинили российских футболистов в употреблении допинга.

Читайте также:

В Германии раскрыли секрет сборной России. Да, это про допинг

Шамиль Султанов: "В истории с допингом сам допинг — на последнем месте"

Экс-президент РФС: Как остановить допинг-атаку на Россию?