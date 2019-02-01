Спортивный арбитраж признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил

1 февраля Лозаннский арбитражный спортивный суд вынес обвинительный приговор двенадцати российским легкоатлетам, так как обвинение смогло доказать нарушение антидопинговых норм.
В связи с решением суда, золотой призер Олимпиады-2012 Иван Ухов и бронзовый призер Олимпиады-2012 Светлана Школина лишаются заработанных наград. Также суд отстранил осужденных атлетов от участия в соревнованиях.
Помимо Ухова и Школиной в списке обвиненных присутствуют: Гульфия Агафонова, Люкман Адамс, Мария Беспалова, Вера Ганеева, Татьяна Лысенко-Белобородова, Екатерина Галицкая, Иван Юшков, Юлия Кондакова, Татьяна Фирова и Анна Булгакова.
У легкоатлетов есть 21 день на то, чтобы обжаловать решение суда.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала, как немецкие футболисты раскритиковали сборную России по итогам Чемпионата мира по футболу-2018, и обвинили российских футболистов в употреблении допинга.
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