Российские дайверы просидели подо льдом десять часов

На озере Изумрудное в Татарстане четверо подводников провели подо льдом десять часов, установив мировой рекорд пребывания человека в ледяной воде, рассказывает poplawok.ru.
Температура воды, в которой находись дайверы, составляла +3 градуса. В такой холодной воде десять часов подряд еще никто не сидел, и это сидение стало мировым рекордом. Зафиксировать достижение приезжал представитель Всемирной конфедерации подводников Божана Остойич.
Дайверы не сидели под водой сложа руки. Они отрабатывали методики погружения человека под воду в холодных морях, разработанные военными медиками.
Подводники ничего не смогли бы добиться, если бы с поверхности им не подавали новые баллоны с воздухом. Одного баллона человеку хватает всего на полтора часа. Вместе в воздухом помощник, который сидел на льду, отправлял своим товарищам горячий чай и "Агушу".
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