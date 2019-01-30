Украинский футболист заявил о слабости чемпионата в его стране по сравнению с российским

Украинский футболист Ярослав Ракицкий, перешедший недавно в российский клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга, заявил, что российский чемпионат гораздо сильнее украинского.

Таким мнением Ракицкий поделился на пресс-конференции с представителями средств массовой информации.

Российский чемпионат, поделился мнением защитник, даже не на голову, а на две сильнее украинского. Ярослав Ракицкий посетовал, что на сегодняшний день украинский чемпионат демонстрирует крайне слабый уровень футбола и поэтому не очень интересен. Также Ракицкий признался, что давным-давно хотел перебраться в элитный клуб из какого-нибудь хорошего, престижного турнира. Поэтому, резюмировал украинский футболист, он сразу принял предложение питерского "Зенита".

Напомним, что Ярослав Ракицкий подписал контракт с профессиональным футбольным клубом из Санкт-Петербурга в начале этой недели. Соглашение между клубом и игроком, отметим, рассчитано на три с половиной года.

Всю свою профессиональную карьеру Ярослав Ракицкий играл на родине, за донецкий "Шахтер" и "Шахтер-3", фарм-клуб команды из Донецка. Неоднократно Ракицкий вызывался и во взрослую и молодежную национальные сборные Украины по футболу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики примут участие в футбольном турнире среди официально непризнанных европейских государств. Помимо ДНР и ЛНР в необычном спортивном соревновании примут участие также Нагорный Карабах, Абхазия и еще с десяток других непризнанных республик.

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