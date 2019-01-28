Сборные ДНР, ЛНР и Абхазии сыграют в еврокубке непризнанных государств

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций в 2019 году проведет турнир среди непризнанных европейских государств.
Так, в первой группе необычного футбольного турнира сыграют сборные Нагорного Карабаха, Лапландии и Луганской народной республики. Во вторую группу вошли Абхазия, Ницца и Чамерия. В третьей группе футбольного турнира сыграют сборные Падании, Сардинии и Донецкой народной республики. В последней, четвертой группе турнира сыграют Южная Осетия, Западная Армения и Секейский край.
Отметим, что два предыдущих турнира среди непризнанных европейских государств выиграла Падания — территория, включающая в себя ряд северных районов современной Италии. Стремящиеся отделиться от всей остальной страны политики для рекламы своей деятельности в далеком 1998 году создали в Падании сборную по футболу.
Конфедерация независимых футбольных ассоциаций существует с 2013 года. Представители международной спортивной организации заявляют, что отвергают политику.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что форвард сборной России по футболу Федор Смолов извинился перед болельщиками за незабитый пенальти в ворота Хорватии. Так, признался спортсмен, он переволновался. Тем более, отметил Смолов, что российская сборная совсем не тренировала пенальти.
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