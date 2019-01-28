Футболист сборной России извинился за незабитый в ворота Хорватии пенальти

Нападающий сборной России по футболу и московского "Локомотива" Федор Смолов извинился перед отечественными болельщиками за незабитый в ворота Хорватии пенальти.

Это произошло в ходе интервью российского спортсмена Ксении Собчак.

Напомним, что на домашнем чемпионате мира 2018 года российская футбольная сборная на групповом этапе выиграла два матча из трех, обыграв Египет и Саудовскую Аравию. Затем, в первом матче плей-офф, России одержала верх над грозной сборной Испании. Во втором матче игр на вылет сборная России по футболу проиграла сборной Хорватии, которой по итогам всего мирового футбольного первенства достались серебряные медали.

Одной из причин обидного поражения российской футбольной сборной стало то, что нападающий Федор Смолов в серии послематчевых пенальти не смог забить мяч в ворота хорватского вратаря. По словам футболиста, неудача случилась из-за того, что команда не тренировала серию пенальти перед матчем со сборной Хорватии. Также, признался Федор Смолов, он очень сильно волновался. К тому же, добавил он, до последнего не мог решить, куда ему бить. Многие тогда посчитали его удар "пижонским" — Смолов ударил прямо во вратаря сборной Хорватии, надеясь, что тот допустит ошибку. Но этого не случилось.

По словам Федора Смолова, он не извинился перед российскими болельщиками сразу после игры, потому что привык действовать и говорить обдуманно. Теперь же, заявил российский спортсмен, он готов принести фанатам свои искренние извинения за незабитый в ворота Хорватии пенальти и проигрыш сборной России.

К кому же у российских болельщиков нет никаких вопросов по игре на чемпионате мира по футболу 2018 года, так это к Артему Дзюбе. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авторитетное спортивное издание в списке лучших игроков прошедшего мундиаля поставило мощного таранного форварда из России выше, нежели легенду мирового футбола Лионеля Месси.

Фото: ru.fifa.com

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