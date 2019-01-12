Мамаев сыграет в футбол с заключенными "﻿Бутырки"﻿

Полузащитник российского футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев, в данный момент находящийся в следственном изоляторе "Бутырка", сыграет с местными заключенными в футбол.
Об этом общественности поведал адвокат одиозного футболиста Игорь Бушманов. По его словам, на территории следственного изолятора есть небольшой плац, который в скором времени оборудуют под футбольное поле. Игорь Бушманов заявил, что идея провести матч на территории "Бутырки" — инициатива хорошая, так как поддержит психологическое и эмоциональное состояние лиц, находящихся там.
Отметим, что Павлу Мамаеву, судя по всему, предстоит прекрасная возможность потренироваться. По словам его адвоката, желающих сыграть в футбол оказалось много — придется создавать сразу несколько команд. А это означает, что в ближайшее время в следственном изоляторе "Бутырка" пройдет самый настоящий турнир по футболу среди заключенных.
Напомним, из-за чего именно Павел Мамаев и его товарищ Александр Кокорин угодили за решетку. Ранее "Правда.Ру" подробно писала об этом инциденте. Так, горе-футболисты, перебрав с алкогольными напитками, избили сразу нескольких человек за один вечер.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Павел Мамаев попросил отпустить его домой. По словам спортсмена, он заслужил это, так как заплатил одному из пострадавших 500 тысяч рублей. По мнению Мамаева, это в несколько десятков раз больше необходимой суммы.
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