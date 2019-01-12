Бьорндален заступился за Логинова после грубого заявления Фуркада

Российский спортсмен Александр Логинов одержал победу на Кубке мира по биатлону в немецком Оберхофе. Далеко не все в Европе обрадовались этому факту.

Так, например, французский биатлонист Мартен Фукард заявил, что победа Александра Логинова в престижном международном соревновании является самым настоящим позором. Француз счел уместным напомнить общественности о недавней дисквалификации российского спортсмена на несколько лет из-за нарушения антидопинговых правил. Также Мартен Фукард потребовал от Александра Логинова извинений за победу на Кубке мира по биатлону.

За биатлониста из России вступился легендарный норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален. По мнению норвежца, мир должен уважать Логинова за его возвращение в профессиональный спорт после громкого скандала. При этом, что примечательно, Уле-Эйнар Бьорндален признал — многие в спортивной среде действительно резко осуждают возвращение Александра Логинова в биатлон.

Отметим, что занявший третье место на турнире Себастьян Самуэльссон из Швеции также призвал Логинова извиниться за свою победу и участие в соревнованиях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что именитый советский биатлонист объявил о необходимости отстранить Российскую Федерацию от всех международных соревнований. Сам спортсмен живет в Белоруссии и заявляет, что чем дальше от России, тем лучше.

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