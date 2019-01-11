Главе Федерации бобслея разрешили считаться олимпийским чемпионом на территории России

Жалоба Олимпийского комитета Российской Федерации о решении вернуть главе Федерации бобслея Александру Зубкову статус олимпийского чемпиона была отклонена Московским городским судом.

Два года назад, в 2017, комиссия Международного Олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала Александра Зубкова в нарушении антидопинговых правил, отменив результаты Олимпиады в 2014 году. Спортсмена лишили двух золотых медалей и пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах.

В ноябре 2018 года Московский городской суд дал разрешение, не исполнять решение Спортивного арбитражного суда на лишение бобслеиста его золотых медалей. Суд Москвы пришел к выводу, что решение было основано на непонятных домыслах, не имея ни одного из свидетелей, включая доктора Родченкова, которые смогли бы доказать факт подмены пробы.

На данный момент, жалоба ОКР осталась без удовлетворения. Суд постановил оставить ситуацию без изменений. Данное решение действует только на территории Российской Федерации. На международной спортивной арене Александр Зубков остается лишенным двух золотых медалей с Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Читайте также:

Россияне выиграли Кубок мира по бобслею

В допинг-пробе российской бобслеистки нашли...