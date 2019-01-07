Константин Цзю: "Нам всем не хватает доброты"

Профессиональный боксер в первой полусредней категории Константин Цзю пожелал всем читателям "Правды.Ру" в новогодние праздники добра.
— Новогодние праздники - это семейные праздники, которые отмечаются дома. Наша семейная традиция — дождаться встречи Нового года и лечь спать. У нас маленькие дети. Деткам обязательно подарки, обязательно должен быть Дед Мороз. Снегурочка необязательно, конечно, но Дед Мороз обязательно.
Касательно моих планов на будущий год, смотрите YouTube-канал. На моем YouTube-канале очень много информации. В двух словах, делаю программу для здорового образа жизни. Направление — бокс.
Каждый хочет быть здоровым, но многие находят причины сделать так, чтобы не быть им. Находят отговорки, не хотят тренироваться. Я как раз пропагандирую, как уйти от этого.
Ежегодно я поздравляю людей с Новым годом и желаю им быть немножко добрее, чем в предыдущем году. Нам всем не хватает доброты.
— Как повышение налога на добавленную стоимость отразится на вашем экономическом благополучии?
— Надеюсь, на мне это не будет сказываться серьезно. Но я же не один живу в обществе! Для меня важен не только я, но и другие люди. Потому что я работаю в сфере обслуживания. И любое увеличение ценовой политики уменьшает определенный спрос, уменьшает платежеспособность людей. Будем смотреть, как можно в этом находить положительные стороны.
Источник фото: mega-fight.ru
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