Лыжник из Норвегии обозвал своих российских коллег "тупыми"

5 января, после гонки "Тур де Ски" норвежский лыжник Ханс Холлун рассказал журналистам о том, что российские спортсмены выбрали не самую лучшую тактику. Помимо критики в адрес россиян, норвежец обозвал их "тупыми".
"Россияне тупые как пробка. Только когда мы находились на последнем круге и услышали, что Устюгов начал отставать, остальные участники сборной России начали вырываться вперед. Больше я не знаю что сказать", - рассказал Холлун журналистам.
Позже Ханс Холлун принес извинения россиянам в своем аккаунте в Instagram. Норвежский лыжник написал, что извиняется за свои слова в адрес сборной России, а также, что журналисты исказили его слова. Холлун добавил, что россияне делают лыжный спорт интересным.
Напомним, "Правда.Ру" писала о завершении карьеры капитана российской сборной по биатлону Антона Шипулина.
Фото: www.pyeongchang2018.com
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