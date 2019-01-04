Благотворительный хоккейный матч прошел на "Роза Хутор"

3 января в Ледовом Дворце "Роза Хутор" состоялся благотворительный хоккейный матч с участием звезд отечественного хоккея.

На арене Ледового дворца "Роза Хутор" встретились две команды: "Легенды хоккея" и "Ночная хоккейная лига". Среди тех, кто вышел на лед? — легендарные советские и российские спортсмены, многократные победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

В составе команд — двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера) Вячеслав Фетисов, двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и Европы Алексей Касатонов, Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, Олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный, двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Александр Кожевников, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира, легендарная "Русская ракета" Павел Буре, двукратный призер Олимпийский игр, трехкратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров.

Со счетом 14:9 победила команда "Легенды хоккея"​.

Матч посетил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Благотворительный хоккейный матч с участием именитых спортсменов на горном курорте "Роза Хутор" стал традиционным и прошел уже в четвертый раз подряд. Сборы от продажи билетов на матч составили 998 тысяч рублей. Эту сумму, как и в прошлые годы, удвоил Владимир Потанин, который принял участие в матче в составе команды "Легенды хоккея".

Итоговая сумма в размере 1 996 000 рублей будет перечислена в Школу горных лыж и сноуборда RIDERS SCHOOL для проведения занятий по программе физической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья "Лыжи мечты".