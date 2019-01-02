16 стран потребовали WADA вынести решение по России

2 января сразу 16 антидопинговых агентств различных стран подготовили совместное обращение к руководству WADA с требованием вынести окончательное решение относительно Российского антидопингового агентства.

"Российская Федерация проявила неуважение к общим правилам, которые были установлены WADA. В связи с этим, мы требуем проявить решительность и незамедлительно принять решение. Нужно принять во внимание то, что РУСАДА сорвало все оговоренные сроки и не предоставила антидопинговые пробы российских спортсменов", - сказано в заявлении.

"Несмотря на все нарушения российской стороны, WADA предоставил две недели на выполнение ранее установленных требований. Однако мы требуем, чтобы решение по РУСАДА было принято немедленно", - потребовали заявители.

Напомним, "Правда.Ру" писала о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который рассказал, что переговорный процесс относительно статуса РУСАДА продолжается.

Фото: официальная страница РУАСДА в facebook.com

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