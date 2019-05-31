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Автор Александра Балан-Сенчук

Правда о подсчете калорий: как сохранить баланс во время диеты

Спорт print

Даже на самом базовом уровне калории сложны. Калории измеряют энергию. Теоретически, вы можете потреблять достаточное количество калорий, но все равно будете недоедать. Когда мы говорим о хороших или плохих калориях, мы говорим о питательной ценности этих калорий. Пища с большим количеством питательных веществ обеспечивает нас устойчивой энергией в течение более длительного периода времени.


Подсчет калорий. Можно ли похудеть питаясь мучным...

Фрукты и овощи низкокалорийны, но богаты витаминами, минералами и макроэлементами, которые нужны организму. Белый сахар, мука и другие продукты с высокой степенью переработки могут содержать много калорий, но мало питательных веществ. 

Углеводы, белок и жир

Есть три формы калорий: углеводы, белок и жир. Каждая из них выполняет необходимую, но уникальную функцию в организме. Если у вас слишком много одного типа калорий и недостаточно другого, ваше тело не работает на своем оптимальном уровне. Вот некоторые соображения, которые следует учитывать при поиске хорошего баланса:

  • Употребляйте сложные углеводы, которые содержатся в коричневом рисе, чечевице и бобах. Данные продукты поднимут уровень сахара в крови и утолят чувство голода на долгое время.
  • Употребляйте животные белки, которые содержат важные аминокислоты, но обязательно включите также и растительные белки.Употребление в пищу слишком большого количества красного мяса может увеличить риск сердечных заболеваний.
  • Старайтесь включать больше полезных жиров, которые содержатся во многих орехах, таких как миндаль, грецкие орехи и орехипекан, и есть меньше транс- и насыщенных жиров, коими богаты жареные и обработанные продукты.

Потеря веса

Потеря веса, кажется, включает в себя простой расчет: потребляемые калории должны равняться сожженным калориям для поддержания веса. Чтобы похудеть, вы должны сжигать больше калорий, чем потребляете, а чтобы набрать вес, вы должны потреблять больше калорий, чем сжигаете. Однако, как мы знаем, это не так просто, как кажется. Такие факторы, как физические упражнения, стресс, сон и генетика, могут влиять на потерю веса. Это означает, что вы не можете полагаться только на продукты, чтобы поддерживать здоровый вес.

Советы для похудения

  • Отдавайте предпочтение свежим продуктам
  • Готовьте дома, чтобы избежать неожиданно добавленных калорий.
  • Ешьте регулярно и не пропускайте приемы пищи
  • Ешьте медленно и обратите внимание на то, что вы употребляете
  • Регулярно тренируйтесь
  • Высыпайтесь

Один из самых больших мифов о диете заключается в том, что имеет значение только количество калорий. Но источник этих калорий имеет такое же значение. Самое важное правило эффективной диеты - слушать свое тело. Если вы обращаете внимание на то, что нужно вашему телу, вам не придется беспокоиться о соблюдении квоты на калории, а ваше тело получит питательные вещества, необходимые для его работы на пиковом уровне.

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