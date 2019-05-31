Правда о подсчете калорий: как сохранить баланс во время диеты

Даже на самом базовом уровне калории сложны. Калории измеряют энергию. Теоретически, вы можете потреблять достаточное количество калорий, но все равно будете недоедать. Когда мы говорим о хороших или плохих калориях, мы говорим о питательной ценности этих калорий. Пища с большим количеством питательных веществ обеспечивает нас устойчивой энергией в течение более длительного периода времени.
Фрукты и овощи низкокалорийны, но богаты витаминами, минералами и макроэлементами, которые нужны организму. Белый сахар, мука и другие продукты с высокой степенью переработки могут содержать много калорий, но мало питательных веществ.
Есть три формы калорий: углеводы, белок и жир. Каждая из них выполняет необходимую, но уникальную функцию в организме. Если у вас слишком много одного типа калорий и недостаточно другого, ваше тело не работает на своем оптимальном уровне. Вот некоторые соображения, которые следует учитывать при поиске хорошего баланса:
Потеря веса, кажется, включает в себя простой расчет: потребляемые калории должны равняться сожженным калориям для поддержания веса. Чтобы похудеть, вы должны сжигать больше калорий, чем потребляете, а чтобы набрать вес, вы должны потреблять больше калорий, чем сжигаете. Однако, как мы знаем, это не так просто, как кажется. Такие факторы, как физические упражнения, стресс, сон и генетика, могут влиять на потерю веса. Это означает, что вы не можете полагаться только на продукты, чтобы поддерживать здоровый вес.
Один из самых больших мифов о диете заключается в том, что имеет значение только количество калорий. Но источник этих калорий имеет такое же значение. Самое важное правило эффективной диеты - слушать свое тело. Если вы обращаете внимание на то, что нужно вашему телу, вам не придется беспокоиться о соблюдении квоты на калории, а ваше тело получит питательные вещества, необходимые для его работы на пиковом уровне.
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