Сегодня суперфуды находятся на пике популярности и являются незаменимой составляющей большинства диет. Это связано с тем, что в них содержится огромное количество питательных веществ и высокий уровень антиоксидантов. Но что такое антиоксиданты и почему они так важны для организма? Давайте разбираться!
Антиоксиданты представляют собой класс молекул, которые ингибируют окисление других молекул. Нейтрализуя АФК, антиоксиданты могут замедлить или даже обратить вспять последствия окислительного повреждения. Организм естественным образом производит некоторые антиоксиданты, в том числе глутатион, коэнзим Q, мочевую кислоту, билирубин, мелатонин и альфа-липоевую кислоту. Другие антиоксиданты содержатся в пищевых источниках. Потребление большего количества продуктов, богатых антиоксидантами, может повысить антиоксидантную активность организма и снизить риск развития некоторых заболеваний.
Ученые активно изучают свойства антиоксидантов, чтобы определить соответствующие дозировки. Высокие дозы дополнительных антиоксидантов могут представлять определенный риск, поэтому лучше всего получать антиоксиданты из пищи в рамках обычной диеты.
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