Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
Одиночные виды Командные виды История
Автор Александра Балан-Сенчук

Что такое антиоксиданты?

Спорт print

Сегодня суперфуды находятся на пике популярности и являются незаменимой составляющей большинства диет. Это связано с тем, что в них содержится огромное количество питательных веществ и высокий уровень антиоксидантов. Но что такое антиоксиданты и почему они так важны для организма? Давайте разбираться!


Альтернатива 4-я серия - Хвойный антиоксидант. Телеканал Первый Вегетарианский. 13.06.2019 14:05

Что такое антиоксиданты?

Антиоксиданты представляют собой класс молекул, которые ингибируют окисление других молекул. Нейтрализуя АФК, антиоксиданты могут замедлить или даже обратить вспять последствия окислительного повреждения. Организм естественным образом производит некоторые антиоксиданты, в том числе глутатион, коэнзим Q, мочевую кислоту, билирубин, мелатонин и альфа-липоевую кислоту. Другие антиоксиданты содержатся в пищевых источниках. Потребление большего количества продуктов, богатых антиоксидантами, может повысить антиоксидантную активность организма и снизить риск развития некоторых заболеваний.

Типы антиоксидантов, полезных для здоровья

  • Ресвератрол — это фитохимический или растительный химикат, который в высоких концентрациях содержится в кожуре красного винограда. Ресвератрол вносит вклад в здоровье сердечно-сосудистой системы, способствуя липидному метаболизму, уменьшая "плохие" уровни холестерина ЛПНП и предотвращая агрегацию тромбоцитов в сгустки. Кроме того, ресвератрол обладает противораковыми свойствами и уменьшает воспаление в клетках.
  • Сульфорафан.В крестоцветных овощах, таких как брюссельская капуста, брокколи и кочанная капуста, много сульфорафана. Сульфорафан, тип сероорганического соединения, обладает мощным антиоксидантным действием, которое напрямую влияет на снижение риска рака толстой кишки.
  • Ликопин, содержащийся в томатах, обладает антиоксидантными свойствами, которые улучшают общее состояние сердечно-сосудистой системы, а также снижает риск рака желудочно-кишечного тракта и рака простаты.
  • Каротиноиды представляют собой класс пигментированных молекул, которые содержатся в моркови и абрикосах. Один тип каротиноидов, лютеин, способствует здоровью глаз. Лютеин и связанный с ним каротиноид, называемый зеаксантином, также могут улучшать когнитивные способности при старении.
  • Витамин С. Витамин С является одним из витаминов-антиоксидантов.Он содержится в большом количестве в сладком перце, брокколи и цитрусовых. Витамин С способствует функционированию надпочечников, здоровью иммунной системы и восстановлению поврежденных тканей.
  • Витамин Е .Орехи, такие как миндаль, грецкие орехи и фундук, являются отличными источниками витамина Е. Этот витамин также содержится в зародышах пшеницы и подсолнечном масле. Диета с высоким содержанием витамина Е существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Дозировка и безопасные пределы потребления антиоксидантов

Ученые активно изучают свойства антиоксидантов, чтобы определить соответствующие дозировки. Высокие дозы дополнительных антиоксидантов могут представлять определенный риск, поэтому лучше всего получать антиоксиданты из пищи в рамках обычной диеты.

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы спорт антиоксидант
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Что такое антиоксиданты?
Недвижимость
Бизнес по посуточной сдаче жилья в аренду: закон, нюансы и как начать. Часть 1.
Плодовые
Описание сорта малины Карамелька
Новости Все >
Соболь угрожала Федермессер компроматом, полученным от Ходорковского
Губернатор после событий в Чемодановке рассказал о ложной информации, проплаченной США
Китайские СМИ: Россия вынудила мир сомневаться в военном превосходстве США
СМИ: губернатор запретил продажу алкоголя в "мятежной" Чемодановке
Жители Уругвая, Аргентины, Бразилии и Парагвая остались без электричества
Вагон поезда "Брянск-Москва" отцепился по ходу движения состава
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Разведка Израиля обвиняет Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
National Interest: у американского F-15C Eagle нет шансов против российского Су-57
Депутаты Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"

Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.

СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Полезно знать
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Православие
Страшное горе: как молиться за самоубийц?
Общество
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России

"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России

"Проблема Чемодановки" расходится по России
ВЦИОМ: уровень доверия россиян к власти остается стабильным
Общество
ВЦИОМ: уровень доверия россиян к власти остается стабильным
Экономика
Кудрин назвал справедливой пенсию в 40% от зарплаты
Бывший СССР
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Политика. Новости и аналитика
Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил приравнять преступления, совершаемые людьми в погонах с использованием своего служебного положения, к госизмене.

Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам
В Белоруссии будут сажать за реабилитацию нацизма
Новости Белоруссии
В Белоруссии будут сажать за реабилитацию нацизма
Политика. Новости и аналитика
Минюст готовит законопроект об изъятии у чиновников не только имущества, но и средств со счетов
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Рустем Сафронов "Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Разведка Израиля обвиняет Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Банк России может создать собственную криптовалюту - Набиуллина
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Банк России может создать собственную криптовалюту - Набиуллина
Губернатор после событий в Чемодановке рассказал о ложной информации, проплаченной США
Соболь угрожала Федермессер компроматом, полученным от Ходорковского
Разведка Израиля обвиняет Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
СМИ: губернатор запретил продажу алкоголя в "мятежной" Чемодановке
Разведка Израиля обвиняет Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Жители Уругвая, Аргентины, Бразилии и Парагвая остались без электричества
Банк России может создать собственную криптовалюту - Набиуллина
Певица Вика Цыганова может стать депутатом ГД
СМИ: губернатор запретил продажу алкоголя в "мятежной" Чемодановке
Разведка Израиля обвиняет Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Разведка Израиля обвиняет Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Зеленский собрался привлекать иностранных инвесторов для восстановления Донбасса
Депутаты Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения"
Разведка Израиля обвиняет Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
В цыганском поселке у "мятежной" Чемодановки - крупный пожар
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ