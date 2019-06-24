Верховая езда для новичков

Верховая езда - замечательный вид спорта, который любим как взрослыми, так и детьми. Многие хотели бы научиться ладить с лошадьми и кататься верхом, но не знают, с чего начать. На самом деле верховая езда представляет, пожалуй, еще большую сложность, чем вождение машины. Поэтому мы собрали несколько советов для новичков, о том, что и как делать в этом виде спорта.



Уроки верховой езды. я и лошадь, учимся друг-другу доверять

С чего начать?

Как и в любом деле начать следует прежде всего с теории. Верховая езда неразрывно связана с еще одним живым существом, и успех зависит уже не только от человека. Поэтому кроме того, как правильно ездить верхом и управлять, необходимо узнать как можно больше о лошадях: чем они питаются, как за ними следует ухаживать и так далее. При освоении данного вида спорта одних книжных пособий будет недостаточно, поэтому вам безусловно пригодится помощь тренера, который любит лошадей и знает о них все.

Как найти тренера?

Без тренера не обойтись, и с этим придется смириться. Другого способа найти хорошего тренера кроме как по отзывам и расспросам практически не существует. Тренер - это опытный человек, к которому у вас должно быть доверие. Любой непонятный момент нужно не стесняться прояснить. Тренер же со своей стороны не должен командовать вашими действиями, а мягко направлять.

Взаимодействие с лошадью

Часто в магазинах, посвященных конной езде, можно встретить в продаже шпоры, хлысты и прочие вещи подобного характера. Однако существует подход гораздо более полезный и приятный для лошадки: угощение в виде яблока или морковки. Все подробности, касающиеся формы, лучше обсудить с тренером и приобретать что-то только ввиду настоящей необходимости.

Как правильно садиться на лошадь?

Данный вопрос будет непременно оговариваться с тренером, однако принято садиться на лошадь с левой стороны. Связано это с историческими формальностями, однако лошади уже настолько привыкли к подобному распорядку, что могут сильно испугаться, если вы попытаетесь забраться на них справа. Слезать принято также с левой стороны.

Соблюдение основных правил

Прежде всего, необходимо научиться держать дистанцию между своей и соседней лошадью. Это связано прежде всего с тем, что лошадь может испугаться проезжающего мимо другого всадника. Кроме того, обычно запрещено давать лошадям обнюхивать друг друга, поскольку их реакция может быть непредсказуемой и агрессивной.

Во время занятий с другими спортсменами необходимо соблюдать правила движения. Для каждого манежа они свои, но для их исполнения придется выработать быструю реакцию на все происходящее и внимательно прислушиваться к советам тренера.