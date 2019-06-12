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Автор Яна Кузнецова

Как выбрать идеальный вид спорта для себя

Спорт print

Практически любой вид спорта полезен для тела, но не каждый приятен для души. Чтобы спорт приносил максимум удовольствия и положительных эмоций, необходимо подобрать подходящий именно вам. Подобная задача не столь проста, как может показаться на первый взгляд. Ориентироваться следует не столько на уровень физической подготовки и имеющиеся навыки, сколько на определенные черты характера, а также, безусловно, на наличие свободного времени и вкусы каждого индивидуума. В данной статье мы поделимся некоторыми способами, с помощью которых можно подобрать максимально подходящие для себя вид спорта.


Топ5 Видов Спорта

Первый способ

Данный метод основан на распределении спортивных занятий по типу человеческого темперамента. Всем известно, что психология выделяет четыре общих психотипа, согласно которым люди делятся на холериков, меланхоликов, сангвиников и флегматиков. Данные знания можно умело использовать.

Меланхолики склонны быстро уставать, а потому слишком интенсивные кардионагрузки и силовые тренировки будут их удручать. Спорт, который с наибольшей вероятностью принесет им удовольствие должен быть достаточно спокойным, например, спортивная ходьба, езда верхом или стрельба. Кроме того, поскольку у меланхоликов есть проблема с выражением чувств, некоторые творческие виды спорта, такие как танцы и фигурное катание, помогут им обрести уверенность в себе.

Флегматики - люди, которым будет интересен спорт не только в качестве физической, но и умственной активности. Для них существуют виды спорта, в которых необходимо четко рассчитывать все свои действия, например, йога, альпинизм, дайвинг, биатлон.

Холерикам, зачастую активным и очень вспыльчивым, просто необходимо выплескивать энергию в спорте соревновательного характера. Сюда относятся бокс, боевые искусства, большой теннис, фехтование и так далее.

Сангвиникам же, которым зачастую весьма важно общение, подойдут любые командные виды спорта.

Второй способ

Следующий способ в чем-то схож с первым, поскольку основывается на группе крови человека.

Люди с первой группой крови относятся к «воинам», их с большей вероятностью заинтересуют активные виды спорта, например, бег на длинные дистанции, а также боевые искусства. Вторая группа крови часто встречается у людей спокойных, но требующих для себя большой силовой нагрузки. Им подойдут такие виды спорта как йога, беговые лыжи, катание на коньках, скалолазание. Обладатели третьей группы крови, по общепринятому мнению, найдут много интересного для себя в верховой езде, велосипедном спорте и японских боевых искусствах, тесно связанных с использованием оружия. Наконец, четвертая группа крови встречается у людей, объединяющих все прочие отдельно взятые качества. Для них подойдет фактически любой неоднообразный вид спорта.

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