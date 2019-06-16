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Автор Анна Стрельцова

Откуда брать белок спортсмену

Спорт print

Людям, соблюдающим пост, приходится отказываться от белка животного происхождения. Они должны заменять его на белок из бобовых, орехов, семечек - белок растительного происхождения. Без этого вещества организму будет сложно справляться с нагрузками, наращивать мышечную массу, и вообще нормально функционировать. Человеку нужно стараться поддерживать баланс белков, жиров и углеводов, чтобы здоровье было в порядке, а общее состояние радовало и приносило лишь удовольствие. Белок нельзя заменить другим веществом, он должен составлять примерно десять процентов от всего дневного рациона. Если человек отказывает от мяса, молочных продуктов и рыбы, он сразу теряет хорошие источники белка. Ему быстро стоит искать им подходящую замену. Чтобы во время поста здоровье находилось в порядке, нужно подобрать альтернативные источники этого полезного и важного вещества.


Что будет если не есть белок вообще?! Покупаем тачку!

Бобовые являются лидерами по содержанию белка, если говорить о растительных продуктах. В них довольно мало жира, но много углеводов. Этот факт позволяет бобовым хорошо и быстро усваиваться, не забывать насыщать организм нужной энергией. В фасоли может содержаться до двадцати грамм белка на сто грамм продукта. Она может употребляться в различном виде и в любое время дня, но лучше не есть фасоль поздно вечером. Хорошим вариантом является и нут. Он практически догоняет фасоль и содержит до девятнадцати грамм белка на сто грамм продукта. Можно сделать вкусную нутовую пасту или использовать его в качестве соуса. Но на вершине пьедестала стоит чечевица, в её составе целых двадцать пять грамм белка! Лучше приобретать красну чечевицу: она приятнее на вкус, быстрее варится и несет большое пользы.

В семечках различных растений есть не только белок, но и полезные вещества, витамины, жирные кислоты. В семечках подсолнечника и кунжутных семенах содержится около двадцати грамм белка на сто грамм продукта. Их можно есть в чистом виде или добавлять в различные блюда в качестве украшения, основного ингредиента. Много белка содержится и в семечках тыквы, они вбирают до тридцати пяти грамм данного вещества. Но их лучше не есть слишком много, можно столкнуться с преизбытком калорий. Тыквенные семечки надо добавлять в салаты, горячие блюда. Часто они входят в состав хлеба, сделанного из цельных зерен. Есть так же популярные сейчас семена чиа. Они содержат такой же процент белка, как мясо или рыба. В них двадцать три процента белка, а использовать их лучше в качестве добавки к йогуртам, кашам.

Орехи можно сравнить с описанными выше семечками: они содержат много белка, имеют довольно большую калорийность и отличаются низким уровнем гликемического индекса - это дает возможность для свободного потребления людьми, имеющим диабет. Грецкие орехи и фундук содержат до пятнадцати грамм белка на сто грамм продукта, в кешью до восемнадцати грамм. Лидерами являются фисташки и миндаль - в них по двадцать грамм белка на сто грамм продукта.

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