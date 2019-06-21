Советы по предотвращению теплового удара и обезвоживания летом

Лето близко, а жаркая и сухая погода увеличивает риск обезвоживания у спортсмена. Обезвоживание вызывает снижение спортивной и умственной работоспособности, но, что более серьезно, это может привести к тепловому заболеванию: судорогам от жары, тепловому истощению и опасному для жизни тепловому удару.



Коварная жара: как избежать теплового удара / Новости от 30.07.2018 16:21

Кто подвергается большему риску обезвоживания?

Спортсмены в защитных средствах, сохраняющих тепло, включающие костюмы и шлемы;

Спортсмены, не привыкшие к тренировкам в жару;

Спортсмены с заболеваниями: лишь недавно выздоровели или имеют хроническое заболевание, такое какдиабет 1 типа;

Участие в двойных тренировках: невозможность регидратации с помощью жидкости и электролитов после первой тренировки подвергает спортсменов большему риску во время второй.

Каковы признаки и симптомы обезвоживания?

Жажда, темная моча и снижение спортивных результатов;

Более серьезные признаки теплового заболевания: слабость или головокружение, тошнота, сильное потоотделение, головная боль, прохладная влажная бледная кожа, слабое сердцебиение, судороги мышц, лихорадка и чрезмерная усталость.

Ниже приведены несколько советов, как избежать обезвоживания предстоящим летом.

Выбирайте соленые закуски. Закуски, такие как крендели с солью и попкорн, дают электролиты и, поскольку они вызывают жажду, побуждают вас пить больше жидкости.

Перекусывайте продуктами с высоким содержанием воды. Попробуйте фрукты и овощи, такие как арбуз, виноград, дыня и огурец. Питьевой йогурт и нежирное шоколадное молоко также привносят воду в организм.

Что не пить:

Кокосовая вода, "улучшенная" вода и низкокалорийные спортивные напитки. Эти напитки не содержат соответствующий баланс углеводов и электролитов.

Спортивные напитки, содержащие витамины группы В или кофеин. Избыток витаминов группы В может быть вредным для молодых спортсменов, а потребление кофеина может способствовать обезвоживанию организма.

Когда пить:

В течение дня. Самый эффективный и наименее дорогой способ избежать обезвоживания — взять с собой бутылку для воды многоразового использования.

Перед тренировкой: начните пить жидкости примерно за 4 часа. Удостоверьтесь, что вы достаточно выпили ночью перед тренировкой и рано утром.

Во время тренировки: каждые 15-30 минут

После тренировки: необходимо восполнить жидкость и электролиты, потерянные в результате потоотделения.

Сколько стоит пить?

Количество воды или спортивного напитка, которое вам нужно, отличается для каждого спортсмена. Чтобы убедиться, что вы получаете достаточно жидкости, следите за цветом мочи и обращайте внимание на жажду. Если ваша моча кажется темной, вам нужно пить больше жидкости. Если вы хотите пить, вам нужно пить больше жидкости.