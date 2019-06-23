Питание перед соревнованиями дает последнюю возможность пополнить запасы мышечной массы. Высокоуглеводная, обезжиренная еда - лучший выбор. Возможно, вы захотите адаптировать одно из ваших ежедневных блюд в соответствии с расписанием вашего состяжания, или у вас могут быть специальные ритуалы перед едой. Плотную еду следует употреблять за 2-4 часа до мероприятия, в то время как легкие закуски можно употреблять за 1-2 часа.
Если соревнование в конце дня, вы можете объединить эти стратегии. Мы все разные, когда речь идет о том, что дня нас комфортно и дает уверенность. Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что вы попробуете это во время тренировок, чтобы точно настроить свой план - никогда не делайте что-то новое в день важного события.
Насколько важно для вас поесть перед событием, зависит от того, насколько хорошо вы уже подготовлены. Ваши запасы топлива в печени (гликоген) истощаются в течение ночи, поэтому имеет смысл пополнять их утром. Кроме того, если плотный график упражнений помешал вам хорошо накачать мышцы, последний прием пищи может изменить ситуацию. Однако, нервы могут отбить аппетит. Одна альтернатива - попробовать жидкую еду, чтобы обеспечить активный импульс - например, фруктовый коктейль или пищевую добавку.
Употребление углеводов перед тренировкой вызывает повышение уровня инсулина в крови. Это снизит скорость окисления жиров во время тренировок и сделает ваши мышцы более зависимыми от углеводов. Некоторые люди страдают от чрезмерной реакции и могут стать гиперактивными во время упражнения. Однако для большинства людей метаболические эффекты невелики и кратковременны; в течение 15-30 минут после тренировки все различия сводятся к минимуму. Большинство исследований показывают, что потребление углеводов перед тренировкой либо улучшает физическую нагрузку, либо имеет нейтральный эффект. Если вы один из немногих, у кого плохая реакция, то вам следует избегать углеводов перед тренировкой, или убедитеся, что вы хорошо питаетесь перед тренировкой, чтобы уровень инсулина нормализовался до начала. Конечно, потребление углеводов во время тренировки поможет поддерживать уровень глюкозы в крови.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Грузинская оппозиция штурмовала парламент в Тбилиси, полиция применила газ и пули. Грузины возмущены выступлением депутата страны, унизившей Грузию в 2008 году.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.