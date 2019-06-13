Подходит ли вегетарианская диета спортсменам?

Люди могут принять решение стать вегетарианцами по различным причинам, включая права животных, религиозные соображения и / или предполагаемую пользу для здоровья. Однако такая диета не должна использоваться в качестве средства контроля веса.
Поскольку вегетарианская диета исключает определенные продукты, потребление белков и определенных витаминов и минеральных веществ может быть низкими. Однако, если вегетарианец задумывается о своем выборе пищи, диета может быть полноценной и здоровой. Чем более строже вегетарианец ограничивает себя, тем более вдумчивым он должны быть и внимательно заботиться о включении следующих питательных веществ:
Потребление белка важно для спортсменов, потому что он помогает строить и восстанавливать мышцы. Хорошие вегетарианские источники белка, которые помогут сохранить силы спортсмену, включают:
Кальций и витамин D укрепляют и поддерживают кости. В частности, кальций участвует во многих процессах, которые посылают сообщения нервам и мышцам, чтобы тело могло двигаться. Вегетарианские источники кальция и витамина D включают в себя:
Витамин В12 помогает поддерживать здоровье клеток крови и нервной системы. Дефицит B12 может привести к определенному типу анемии, которая может вызвать усталость, которая может повлиять на работоспособность молодого спортсмена. Вегетарианские источники витамина В12 включают в себя:
Железо помогает переносить кислород по всему организму, включая мышцы, где оно может храниться. Низкое содержание железа в организме может приводить к усталости спортсмена. Чтобы избежать усталости, вегетарианские источники потребления железа для молодых спортсменов могут включать:
Спортсмены могут быть вегетарианцами, но они должны помнить о потенциальных недостатках своего рациона. Всегда есть вероятность, что спортсмену-вегетарианцу может потребоваться витаминно-минеральная добавка для обеспечения полноценного питания. Также посещение диетолога является хорошим шагом, чтобы помочь спортсмену поддерживать питание, необходимое для его спорта при выборе вегетарианского образа жизни.
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