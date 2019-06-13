Подходит ли вегетарианская диета спортсменам?

Люди могут принять решение стать вегетарианцами по различным причинам, включая права животных, религиозные соображения и / или предполагаемую пользу для здоровья. Однако такая диета не должна использоваться в качестве средства контроля веса.



Тренировки и Питание Веганов. Можно Ли Накачаться...

Выбор продуктов питания для сохранения здоровья вегетарианцев

Поскольку вегетарианская диета исключает определенные продукты, потребление белков и определенных витаминов и минеральных веществ может быть низкими. Однако, если вегетарианец задумывается о своем выборе пищи, диета может быть полноценной и здоровой. Чем более строже вегетарианец ограничивает себя, тем более вдумчивым он должны быть и внимательно заботиться о включении следующих питательных веществ:

Белок

Потребление белка важно для спортсменов, потому что он помогает строить и восстанавливать мышцы. Хорошие вегетарианские источники белка, которые помогут сохранить силы спортсмену, включают:

Орехи и ореховые масла

Семена

Фасоль и чечевица

Цельные зерна

Тофу и соевое молоко

Протеиновые батончики

Кальций и Витамин D

Кальций и витамин D укрепляют и поддерживают кости. В частности, кальций участвует во многих процессах, которые посылают сообщения нервам и мышцам, чтобы тело могло двигаться. Вегетарианские источники кальция и витамина D включают в себя:

Молочные продукты и яйца (в зависимости от типа вегетарианства)

Обогащенные продукты и напитки, такие как соевое, рисовое и миндальное молоко, апельсиновый сок, хлопья и протеиновые батончики.Примечание: проверьте этикетку на содержание витамина D и кальция.

Овощи, такие как брокколи и капуста

Семена кунжута, миндаль и сушеные бобы

Витамин В12

Витамин В12 помогает поддерживать здоровье клеток крови и нервной системы. Дефицит B12 может привести к определенному типу анемии, которая может вызвать усталость, которая может повлиять на работоспособность молодого спортсмена. Вегетарианские источники витамина В12 включают в себя:

Молочные продукты и яйца (в зависимости от типа вегетарианства)

Обогащенные пищевые продукты B12 (не забудьте проверить этикетки, так как он есть не во всех брендах)

Аналоги мяса (то есть вегетарианские бургеры из соевого мяса)

Рис, соевое и миндальное молоко

Зерновые и протеиновые батончики

Железо

Железо помогает переносить кислород по всему организму, включая мышцы, где оно может храниться. Низкое содержание железа в организме может приводить к усталости спортсмена. Чтобы избежать усталости, вегетарианские источники потребления железа для молодых спортсменов могут включать:

Бобовые, обогащенные злаки и хлеб

Орехи, меласса (густой сироп) и чернослив

Темнозеленые овощи

Спортсмены могут быть вегетарианцами, но они должны помнить о потенциальных недостатках своего рациона. Всегда есть вероятность, что спортсмену-вегетарианцу может потребоваться витаминно-минеральная добавка для обеспечения полноценного питания. Также посещение диетолога является хорошим шагом, чтобы помочь спортсмену поддерживать питание, необходимое для его спорта при выборе вегетарианского образа жизни.