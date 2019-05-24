Спортивное питание для детей

Являясь одним из самых недооцененных и в то же время самых простых способов повысить спортивные результаты вашего юного спортсмена, спортивное питание может сделать вашего ребенка лучшим спортсменом.



Детское питание против обычной еды Что вкуснее курица гречка бананы

Мы не имеем в виду волшебные порошки и специальные диеты. Мы говорим о настоящей еде. Хотя заманчивы источники дополнительного белка, но другие добавки и специальные диеты не всегда оптимизируют производительность. На самом деле, они могут иметь неприятные последствия в молодости, вызывая дополнительное увеличение веса, обезвоживание и даже потерю веса, когда это нежелательно, что приводит к снижению производительности.

То, что упускают многие молодые спортсмены, это питание. Они теряются в деталях - специальном питании или питательных веществах, или новом подходе к диете - и не видят самых важных вещей в спортивном питании, которые действительно довольно просты.

Что едят молодые спортсмены

Несмотря на то, что еда есть везде, а возможности безграничны, если ваш спортсмен хочет перейти на следующий уровень, он или она должны отказаться от обработанной пищи, фаст-фуда, десертов и сахаросодержащих напитков, а также придерживаться диеты, содержащей натуральный белок. Есть преимущественно цельные зерна, молочные продукты (или немолочные заменители), фрукты и овощи.

Здоровая пища имеет значение, потому что она содержит важные питательные вещества, необходимые молодому спортсмену для его роста и развития.

Ставка на протеиновые батончики, модную диету или другие добавки может принести больше вреда, чем пользы. Если молодой спортсмен хочет улучшить питание, стоит начать с основ здорового рациона, а не бежать в магазин за протеином и батончиками.

Вашему молодому спортсмену нужно знать, как менять питание в зависимости от наличия или отсутствия тренировок в его распорядке дня, потому что его потребности в питании будут разными в обоих случаях. Например, молодые спортсмены нуждаются в сложных углеводсодержащих продуктах, таких как картофель или цельнозерновой хлеб в дни тренировок и быстрых углеводов, таких как сухофрукты, или их комбинации, когда дело доходит до соревнований. Выбор правильного типа углеводов для ситуации может окупиться лучшими показателями.

Когда молодые спортсмены едят, они могут улучшить свои результаты и восстановить силы после тренировок. Например, перекус на основе углеводов перед тренировкой может помочь подготовить мышцы к тренировкам. Употребление в пищу источника белка после длительных тренировок может помочь мышцам восстановиться, что влияет на рост и общую производительность атлета. Регулярное питание и перекусы делают все важные питательные вещества доступными для молодого спортсмена в течение дня. Альтернатива, такая как пропуск еды, может привести к тому, что организм будет не готов для занятий спортом и роста.