Варианты полезных зерновых для сбалансированного питания

Сегодня мы поговорим о том, какие продукты являются правильными, чтобы дать нам необходимую энергию. В этой статье расскажем о некоторых продуктах, которые могут быть основным источником углеводов и других питательных веществ.



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Три вида зерновых, которые обеспечат вас энергией

Полба: подвид пшеницы с твердой шелухой. Это хороший источник углеводов, клетчатки, минералов, таких как калий, магний и цинк, и некоторых витаминов, таких как B1 и B2. Кроме того, это также хороший источник белков высокой биологической ценности, это очень важно для любой диеты, но тем более для спортсменов, чьи цели часто требуют большего потребления белков. Мука из полбы используется для приготовления всевозможных макаронных изделий, которые вы можете есть несколько раз в неделю, если будете осторожны с тем, как готовите их, потому что в зависимости от того, с чем вы их подаете, вы можете увеличить потребление калорий и жиров.

Просо: содержит больше белка, чем другие злаки, такие как пшеница, кукуруза или рис, и меньше глютена, что означает, что его нельзя использовать для приготовления хлеба, но оно полезно для блинов или каши. Наиболее распространенным из его разновидностей является жемчужное просо. Оно имеет больше углеводов из крахмала, хотя содержание белка в нем такое же, как и в овсе и ржи. Это хороший источник витаминов группы B, D, E и K.

Амарант: используется целое растение, от стеблей и листьев до его семян. Содержание белка выше, чем в других зернах, и высокое содержание лизина - незаменимой аминокислоты, которую мы должны получать с помощью диеты, поскольку наш организм не синтезирует его. Помимо углеводов и белков, амарант также содержит другие питательные вещества, такие как кальций, железо, фосфор и является хорошим источником антиоксидантов. Как мы уже упоминали ранее, все растение амаранта съедобно: его листья можно использовать в супах и салатах, зерно для приготовления муки, в качестве семян и ростков, а остальное растение для скота и сельского хозяйства. В отличие от других злаков, он не содержит глютен.

Мы не можем сказать ничего плохого об этих продуктах на уровне питания, и они очень популярны в регионах, где они производятся: в Центральной Америке, на юге Африки. Однако их не всегда легко найти на полках магазинов в России. Но если вы решили съесть их, теперь вы знаете немного больше об их питательных свойствах этих продуктах.