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Автор Марина Расторгуева

Как улучшить спортивные результаты с помощью питания

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 Правильное питание является необходимым условием для повышения спортивных результатов. В любом случае, эти два фактора тесно связаны, поэтому они дополняют друг друга. В связи с этим важно принять к сведению некоторые советы и опровергнуть определенные мифы, чтобы быть здоровым и улучшить спортивные результаты. 


Спортпит - Обзор спортивного питания от Юрия...

Некоторые основные советы по спортивному питанию

Прежде всего, следует отметить, что спортивное питание не сильно отличается от общих принципов здорового образа жизни, которые всегда включают умеренные физические упражнения. 

Это нормально, что те, кто проводит много времени в зале, особенно заинтересованы в высокобелковом питании, если им нужен высокий уровень мышечной массы. Есть также виды спорта, которые требуют, чтобы спортсмены были достаточно худыми, что приводит к ограниченному потреблению углеводов.

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Тем не менее, помимо преимуществ, связанных с этими рекомендациями, вы должны помнить, что сбалансированная диета для спортсменов должна включать все основные питательные вещества, даже жиры (в частности, те, которые поступают из растений). Следовательно, это означает, что важно не переусердствовать с белками или полностью исключить углеводы. С другой стороны, гидратация всегда важна и должна соответствовать особенностям человека и его деятельности. Также важно адаптировать время приема пищи к вашему графику тренировок.

Тренировка до или после еды зависит от желаемых результатов, уровня тренировок и физической активности в течение дня. Слишком большой интервал между приемами пищи ослабляет организм. Кроме того, мы должны есть в основном свежую, здоровую пищу, которая натуральная и не приготовленная. Самые простые блюда являются самыми здоровыми. Есть тысячи оригинальных рецептов для вкусных простых блюд, которые помогут улучшить вашу производительность.

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Наконец, важно понимать роль пищевых добавок в спортивном питании. Эти продукты очень популярны сейчас. Назначение этих продуктов (которые доступны во многих различных форматах, таких как напитки, протеиновые коктейли, батончики и т.д.) состоит в том, чтобы дать вам дополнительный заряд определенных питательных веществ, необходимых для энергозатратной спортивной активности, которую вы не можете получить с помощью диеты. В результате их следует принимать не в качестве замены нормального питания, а в качестве дополнения к сбалансированной диете спортсмена.

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