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Автор Яна Кузнецова

Правильная пробежка: основные правила и ошибки

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Один из ключевых моментов высокой физической активности - это регулярная пробежка. В настоящее время бег стал весьма популярным времяпрепровождением многих людей. Он может быть утренним или вечерним, на короткие или длинные дистанции, но независимо от этого существуют основные правила правильной пробежки, которые необходимо выполнять, чтобы достичь наилучших результатов и не покалечить собственное здоровье.


Большая пробежка №1

Главные правила пробежки

Прежде всего, следует помнить, что бег - это полноценная тренировка, требующая определенной затраты ресурсов и времени. Считается, что спортивная тренировка эффективна лишь в том случае, если ее продолжительность составляет не менее тридцати минут, поскольку организм начинает активно сжигать жиры лишь спустя двадцать минут высокоинтенсивных занятий. Поэтому не стоит начинать пробежку чересчур резво и быстро, поскольку впереди - немаленькая дистанция, которую нужно выдержать. Плавный старт - это залог продуктивной и продолжительной пробежки.

Во-вторых, необходимо снабжать свой организм достаточным количеством воды и поддерживать водный баланс на нужном уровне. Переусердствовать здесь тоже не стоит. В целом до тренировки необходимо выпить около ста пятидесяти миллилитров воды, во время пробежки сократить ее потребление до минимума, лишь в моменты острых приступов жажды. Ни в коем случае не стоит вместо воды потреблять сок, чай или любой другой напиток, поскольку они способны вызывать еще большее желание пить.

Бег не должен доставлять лишнего дискомфорта. Поэтому следует заранее подумать об экипировке. Удобная одежда и специальная обувь, рассчитанная именно для бега и подходящая по всем параметрам вашей ноге. В настоящее время довольно легко подобрать пару кроссовок, которые идеально подойдут конкретному человеку.

Основные ошибки, допускаемые новичками

Многие кидаются в бой и совершенно забывают о такой важной вещи, как разминка. Пренебрегая ею, есть риск получить вывих или другую серьезную травму, а также растянуть мышцы. Кроме того, разминка настраивает организм на предстоящую нагрузку, разогревает его и укрепляет дыхательную систему. В качестве разминочных упражнений подойдут приседания, наклоны или бег в свободном темпе на небольшое расстояние.

Бег, как и любой спорт, требует четко поставленных целей и их реализации. Без соответствующего плана тренировок толку от бега будет немного. Если нет достаточного опыта, чтобы составить план самостоятельно, и более знающих знакомых, можно воспользоваться многочисленными приложениями, помогающих отслеживать динамику тренировок.

Чему действительно стоит уделять внимание, так это технике бега, которая зачастую хромает у новичков. Колени всегда должны быть чуть согнуты, приземление происходит на всю стопу, руки не размахивают по сторонам, а находятся прижатыми к телу.

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