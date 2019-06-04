Интересные случаи из истории Олимпийских игр

Олимпийские игры взяли свое начало еще в Древней Греции, претерпели множество изменений и, в конце концов, дошли до наших дней. Их история обширна и многообразна, в том числе в ней присутствуют забавные, смешные или просто любопытные моменты. В данной статье мы хотим рассказать о некоторых самых запоминающихся и известных из них.



Российские гимнасты отобрались на Олимпийские игры 2020 года / Новости от 30.10.2018 11:17

Неправильный флаг

Пожалуй, многим известно некое событие, произошедшее в тысяча девятьсот семьдесят втором году, во время репетиции церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Дело происходило в одном из крупнейших городов Японии, Саппоро. Один из зрителей, присутствовавший там, указал организации, что расположение цветных колец на олимпийском флаге неверно по сравнению с каноном, принятым Олимпийской хартией. После долгих выяснений оказалось, что неправильный флаг неоднократно был вывешен на зимних играх, и за такой длительный срок никто не заметил ошибки.

Неожиданный гол

Интересный случай произошел во время хоккейной игры между Белоруссией и Швецией в две тысячи втором году. Счет был равный, и один из белорусских игроков по имени Владимир Копоть уже отправлялся на смену, когда вдруг решил бросить из-за пределов синей линии. Случилось то, чего никто не ожидал: шайба зацепила плечо шведского вратаря и очутилась в воротах за две минуты до конца игры. Именно этот спонтанный гол принес белорусам место в полуфинале Олимпийских игр.

Талисманы две тысячи восьмого года в Пекине

В качестве талисманов на пекинских Олимпийских играх две тысячи восьмого года служили симпатичные куколки. Всего их было пятеро, каждая из них являлась олицетворением одного из следующих символов: ласточки, рыбы, панды, сайгака и олимпийского огня. У всех кукол были имена, состоящие из двух повторяющих друг друга слогов, и, если сложить их вместе, можно было получить фразу, переводившуюся как "Добро пожаловать в Пекин".

Последствия кризиса

В тысяча девятьсот тридцать втором году в Бразилии разгорелся экономический кризис. Правительство не могло обеспечить своей национальной команде должную финансовую поддержку, а потому был реализован следующий вариант. Из Рио-де-Жанейро в Лос-Анджелес на корабле отправились все олимпийские спортсмены вместе с огромным количеством мешков с кофейными зернами. Всего было более пяти тысяч мешков. По пути своего следования спортсменам предлагалось продать данный груз, чтобы на вырученные деньги проживать в олимпийском городе. План, к сожалению, не сработал, и из шестидесяти девяти участников осталось всего двадцать четыре, которые оказались при собственных деньгах.