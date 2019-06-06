Полезные свойства Омега-3

Омега-3 или рыбий жир являются ненасыщенными жирами и не синтезируются организмом человека самостоятельно. Если организм испытывает дефицит ненасыщенных жиров, начинают происходить различные нарушения биохимического и физиологического свойства.



Британские ученые развенчали миф о пользе рыбьего жира / Новости от 13.10.2018 10:56

Повышенный интерес к омега-3 возник после исследований жизни эскимосов. Не секрет, что эскимосы проживают в тяжелых климатических условиях. Несмотря на это, они крайне редко страдают такими заболеваниями как инфаркт, гипертония или инсульт. В ходе многочисленных исследований выяснилось, что причиной тому является большое количество рыбы в их ежедневном рационе. Рыба является главным источником омега-3.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться такого рациона, чтобы в течение одной недели употреблять от 20 до 540 грамм рыбы морских пород. Такой рацион позволяет организму получать примерно 11 грамм рыбьего жира в день, что соответствует дозировке в полтора грамма омега-3 в сутки.

Если вы редко едите рыбу, то можно смело употреблять от одного до двух грамм пищевых добавок с омега-3 ежедневно. Такого количества будет вполне достаточно, чтобы не допустить развития дефицита омега-3 в вашем организме.

Омега-3 обладает огромным количеством полезных свойств и эффектов. При регулярном употреблении рыбьего жира ускоряется обмен веществ и процесс сжигания жиров, снижается вязкость крови, а в результате понижается давление и уменьшается риск развития тромбозов и различных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Омега-3 благотворно воздействует на головной мозг, повышая его работоспособность.

Омега-3 - незаменимое вещество для спортсменов, оно способно улучшать нейро-мышечную функцию. При приеме омега-3 улучшается качество кожи и нормализуется уровень холестерина в крови.

Побочных явлений у омега-з практически нет. Они могут наблюдаться у крайне малого процента людей и характеризуются сбоями в работе пищеварительной системы.

Омега-3 содержится в рыбе семейства лососевых, сардинах, сельди, устрицах. Хорошим источником омега-3 является льняное масло, которое помимо омега-3 богато другими витаминами и микроэлементами. Почти все растительные масла содержат омега-3.

В настоящее время существует огромное количество пищевых добавок, содержащих омега-3. При их приобретении обязательно обращайте внимание на производителя, отдавая предпочтение крупным известным компаниям. Такие компании не станут рисковать репутацией, выпуская продукцию низкого качества.

Многие организации здравоохранения рекомендуют употреблять примерно один грамм омега-3 на каждый килограмм жировой массы. Существует усредненная норма, которой следует придерживаться, а именно: от одного до двух грамм омега-3 в сутки, разделенных на два-три приема. Добавки, содержащие омега-3, лучше принимать по циклическим схемам. Средняя продолжительность курса должна составлять не более 30 дней.